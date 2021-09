"In un anno le abitudini di aziende e lavoratori sono cambiate come nemmeno in 10 anni" (Di lunedì 27 settembre 2021) AGI - La pandemia ha innescato cambiamenti senza precedenti nel lavoro, nella scuola, nei contatti sociali e in molti settori, dalla sanità all'intrattenimento. Ha anche fortemente accelerato la trasformazione digitale, portando alla definizione di ambienti in cui si svolge tutto da casa. Secondo uno studio condotto da Intel e Lenovo, 'Empowering your employees with the right technology', solo il 30% dei dipendenti di tutti i settori ha detto che i propri laptop o PC desktop sono ideali per la collaborazione incrociata, e la metà ha risposto che i propri computer non sono aggiornati o insufficienti per il lavoro. Di futuro del lavoro abbiamo parlato con Luca Rossi, presidente di Intelligent Devices Group (IDG) di Lenovo, ruolo nel quale ha la responsabilità a livello globale del business di Lenovo nel campo dei PC, smartphone, tablet, workstation e ... Leggi su agi (Di lunedì 27 settembre 2021) AGI - La pandemia ha innescato cambiamenti senza precedenti nel lavoro, nella scuola, nei contatti sociali e in molti settori, dalla sanità all'intrattenimento. Ha anche fortemente accelerato la trasformazione digitale, portando alla definizione di ambienti in cui si svolge tutto da casa. Secondo uno studio condotto da Intel e Lenovo, 'Empowering your employees with the right technology', solo il 30% dei dipendenti di tutti i settori ha detto che i propri laptop o PC desktopideali per la collaborazione incrociata, e la metà ha risposto che i propri computer nonaggiornati o insufficienti per il lavoro. Di futuro del lavoro abbiamo parlato con Luca Rossi, presidente di Intelligent Devices Group (IDG) di Lenovo, ruolo nel quale ha la responsabilità a livello globale del business di Lenovo nel campo dei PC, smartphone, tablet, workstation e ...

