Harry e Meghan Markle | «a New York più polizia che fan» | i Sussex ancora sotto attacco

(Di lunedì 27 settembre 2021) Per circa un anno e mezzo, Harry d’Inghilterra e Meghan Markle non hanno partecipato ad alcun evento istituzionale insieme: 18 mesi di tv e social, ma non si sono mai presentati ad una cerimonia uno al fianco dell’altra. Neppure al funerale del principe Filippo o all’inaugurazione della statua di Lady Diana, dove è andato soltanto lui. Certo, la pandemia di Covid e la nascita della seconda figlia hanno inciso parecchio sui programmi dei Sussex, i quali – in questo lasso temporale – forse speravano pure si «calmassero le acque» intorno a loro.

Ormai è definitivo: Lilibet Diana, seconda figlia di, non avrà lo stesso privilegio del fratello: ecco ...... tenendo sempre più lontani i già pallidi confronti con altre coppie 'miste', reali e borghesi insieme, come quella - la prima che viene in mente - del principeMarkle . A ogni modo ...Toccata e fuga a New York per Harry e Meghan, impegnati nel loro primo viaggio di coppia post pandemia. Un tour de force che è stato un insieme di prime volte ...Durante il loro soggiorno a New York il principe Harry e Meghan Markle hanno eseguito le riprese per il documentario Netflix.