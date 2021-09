Green pass, Mise chiede a Cts parere su apertura discoteche (Di lunedì 27 settembre 2021) commenta Il ministero dello Sviluppo economico, su indicazione del ministro Giancarlo Giorgetti, ha chiesto al Comitato tecnico scientifico un parere sulla riapertura delle discoteche. L'auspicio è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 settembre 2021) commenta Il ministero dello Sviluppo economico, su indicazione del ministro Giancarlo Giorgetti, ha chiesto al Comitato tecnico scientifico unsulla ridelle. L'auspicio è ...

