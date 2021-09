Gerry Scotti, quell’incidente da bambino: non lo può dimenticare (Di lunedì 27 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Impossibile da dimenticare per il noto conduttore televisivo Gerry Scotti, un incidente capitato quando era bambino. Ecco che cosa gli accadde. Tra i presentatori televisivi più amati dal pubblico vi è indubbiamente Gerry Scotti. Quest’ultimo da tantissimi anni infatti è uno dei più importanti volti della televisione, legato specialmente alle reti Mediaset. Da anni lo Leggi su youmovies (Di lunedì 27 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Impossibile daper il noto conduttore televisivo, un incidente capitato quando era. Ecco che cosa gli accadde. Tra i presentatori televisivi più amati dal pubblico vi è indubbiamente. Quest’ultimo da tantissimi anni infatti è uno dei più importanti volti della televisione, legato specialmente alle reti Mediaset. Da anni lo

Advertising

alecattelan : Dite la verità abbiamo tutti temuto il momento Gerry Scotti!! ????????????????????? #DaGrande - AmiciUfficiale : A mezzanotte esce su tutte le piattaforme digitali l'incredibile inedito di Pepè Squad feat Gerry Scotti 'La mia pe… - drunkofthemoon : sto account è gestito da gerry scotti - LissyNeumair : RT @alecattelan: Dite la verità abbiamo tutti temuto il momento Gerry Scotti!! ????????????????????? #DaGrande - ivomez : Di Cattelan non mi piace che prenda in giro il suo pubblico, come Gerry Scotti. #DaGrande -