Gabriel Garko pensa a un figlio: la sua vita è cambiata (Di lunedì 27 settembre 2021) Dal coming out nella casa del GF Vip a oggi la vita di Gabriel Garko è cambiata, desidera avere un figlio, ci sta pensando seriamente. Lui però resta realista anche se ammette che ha la testa per aria e nella sua intervista a FQ Magazine parla di questo desiderio, degli altri desideri, ma non dell'amore che sta vivendo adesso. Su questo Gabriel Garko continua a rimanere riservato, a proteggere la sua vita privata. Confida che ha sempre vissuto con il freno a mano tirato e non si è mai goduto tutto fino in fondo. Era abituato a recitare sempre una parte, aveva le sue maschere, ne parla con assoluta tranquillità, quindi oggi ha una nuova vita. Garko ha 49 anni e la sua è stata e continua ad essere una ...

