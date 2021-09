Fedez: l’ironia su Matteo Salvini attraverso i social (Di lunedì 27 settembre 2021) Tra Fedez e Matteo Salvini non è mai scorso buon sangue, e il rapper non ha perso l’occasione, oggi, di parlare attraverso le sue Instagram stories dei gravi fatti di cronaca che in questi giorni hanno riguardato il cuore del partito padano. “Amici circensi, se vi avanza un naso rosso con l’elastichino da prestare a Salvini, contattatemi in privato”: esordisce così Fedez, che oggi pomeriggio ha commentato nelle sue Instagram stories i due pesi e le due misure adottate da Matteo Salvini per giudicare un fatto di cronaca legato alla droga che nelle scorse ore ha travolto la Lega. Il rapper ha attaccato il leader del partito padano per lo scandalo di droga che ha riguardato Luca Morisi, creatore della “Bestia” che gestiva i social del ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 27 settembre 2021) Tranon è mai scorso buon sangue, e il rapper non ha perso l’occasione, oggi, di parlarele sue Instagram stories dei gravi fatti di cronaca che in questi giorni hanno riguardato il cuore del partito padano. “Amici circensi, se vi avanza un naso rosso con l’elastichino da prestare a, contattatemi in privato”: esordisce così, che oggi pomeriggio ha commentato nelle sue Instagram stories i due pesi e le due misure adottate daper giudicare un fatto di cronaca legato alla droga che nelle scorse ore ha travolto la Lega. Il rapper ha attaccato il leader del partito padano per lo scandalo di droga che ha riguardato Luca Morisi, creatore della “Bestia” che gestiva idel ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: L'ironia di #Fedez su #Morisi indagato per droga con frecciatina a #Salvini: 'Adesso ce l'hai in casa' - OptiMagazine : L'ironia di #Fedez su #Morisi indagato per droga con frecciatina a #Salvini: 'Adesso ce l'hai in casa' - RussianMike31 : RT @RicciBallerini: @SirDistruggere @Fedez @ChiaraFerragni Ma io non ci voglio credere. Non riconoscono più nemmeno l'ironia, ma in un unic… - RicciBallerini : @SirDistruggere @Fedez @ChiaraFerragni Ma io non ci voglio credere. Non riconoscono più nemmeno l'ironia, ma in un… - rougert1 : @Fedez Ma la gente che non capisce l’ironia e offende come sta messa? -

