Disney Plus e Star: le novità di ottobre 2021 (Di lunedì 27 settembre 2021) Torniamo, come ogni mese, ad elencare le prossime aggiunte al catalogo di Disney Plus (se non sei ancora abbonato, puoi rimediare QUI). Le vaste categorie della piattaforma comprendono Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic e Star. Ora vediamo in dettaglio cosa sarà aggiunto al servizio streaming Disney Plus durante il mese di ottobre 2021. Disney Plus e Star: le serie TV di ottobre War of the Worlds: la seconda stagione sarà aggiunta al catalogo il 6 ottobre, nella sezione Star. Tyrant: tutte e tre le stagioni saranno disponibili il 6 ottobre. Si tratta di una serie poliziesca ambientata nel ...

