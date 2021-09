Degradato l' ex generale Antonio Pappalardo | leader dei gilet arancioni

Advertising

SkyTG24 : L'ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo è stato degradato - lasiciliait : Il generale Antonio Pappalardo degradato, da leader dei gilet arancioni voleva 'arrestare' i parlamentari… - Grunf62 : RT @SkyTG24: L'ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo è stato degradato - IlBlogdiAndy : RT @SkyTG24: L'ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo è stato degradato - DanielePaiella : RT @SkyTG24: L'ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo è stato degradato -

Ultime Notizie dalla rete : Degradato generale

Sky Tg24

per motivi disciplinari. È quanto accaduto all'exdei carabinieri Antonio Pappalardo, leader dei Gilet arancioni . All'ufficiale, secondo quanto si apprende, è stato notificato un ...Il ministero della Difesa ha tolto i gradi all'exdell'Arma dei Carabinieri Antonio Pappalardo per motivi disciplinari. All'ex alto ufficiale, leader dei Gilet Arancioni , è già stato notificato il provvedimento amministrativo. Secondo il ...Roma, 27 settembre 2021 - Il ministero della Difesa ha tolto i gradi all'ex generale dell'Arma dei Carabinieri Antonio Pappalardo per motivi disciplinari. All'ex alto ufficiale, leader dei Gilet Aranc ...Se si vuole fare dell’accoglienza turistica il valore aggiunto da offrire ai viaggiatori, a Santa Teresa di Riva c’è ancora tanto da lavorare. La città, infatti, si fa trovare impreparata e non riesce ...