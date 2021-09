Cristiano Ronaldo | il campione impone la sua dieta agli chef del Manchester United e fa arrabbiare i compagni | “Troppe proteine”

(Di lunedì 27 settembre 2021) Se sul campo l’avventura dialnon procede male, lo stesso non si può dire in cucina. Laimposta dal fuoriclasse portoghese alla squadra ha suscitato qualche lamentela da parte dei. Secondo il Sun, CR7, attentissimo all’alimentazione sana, ha vietato alcool e bibite gassate a tavola,ndo una rigida divisione trae carboidrati. Ha poi dettatodella società il menù, anche se alcune scelte come il Bacalhau – un tradizionale piatto portoghese con baccalà e uova – non hanno incontrato il gusto degli altri giocatori. Una fonte della squadra – sempre secondo il tabloid inglese – ha dichiarato: “Ama il polpo, ma alla maggior parte dei ...

Scavalcato il suo rivale storico,, che slitta addirittura in terza posizione venendo superato dal polacco Lewandowski (92), mentre il portoghese si ferma a 91 . Non sono mancate ...Chiuso dall'arrivo di, Edinson Cavani potrebbe decidere di salutare il Manchester United già a gennaio. Secondo il "Daily Star", all'uruguaiano starebbe pensando il Barcellona: già in chiusura di ...Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United ha apportato alcuni cambiamenti nel club, non solo dal punto di vista economico o sportivo. Secondo quanto riporta il Sun , il portoghese ha impost ...Niente alcool né budino il venerdì sera. CR7 avrebbe dettato la dieta agli chef della squadra, ma gli altri giocatori non gradiscono ...