Covid, ecco il via libera del Cts: «Capienza negli stadi al 75%. Per cinema e teatri 100% all’aperto e 80% al chiuso» (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera all’aumento della Capienza negli stadi al 75%. Nei palazzetti, secondo gli esperti, il limite dovrebbe essere fissato al 50%. Per cinema, teatri e sale da concerto, la Capienza sale al 100% all’aperto e all’80% al chiuso, con obbligo di Green pass. Nessuna limitazione per i musei. Il Cts si è riunito alle 19 di oggi, 27 settembre. Già nel prossimo Consiglio dei ministri, in programma il prossimo mercoledì 29 settembre, il parere del Cts potrebbe tradursi in un provvedimento di legge. Resta invece un certo scetticismo nei confronti della riapertura delle discoteche. «Sono luoghi che non offrono adeguate garanzie di sicurezza», spiegano fonti vicine al Comitato. Per ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Comitato tecnico scientifico ha dato il viaall’aumento dellaal 75%. Nei palazzetti, secondo gli esperti, il limite dovrebbe essere fissato al 50%. Pere sale da concerto, lasale ale all’80% al, con obbligo di Green pass. Nessuna limitazione per i musei. Il Cts si è riunito alle 19 di oggi, 27 settembre. Già nel prossimo Consiglio dei ministri, in programma il prossimo mercoledì 29 settembre, il parere del Cts potrebbe tradursi in un provvedimento di legge. Resta invece un certo scetticismo nei confronti della riapertura delle discoteche. «Sono luoghi che non offrono adeguate garanzie di sicurezza», spiegano fonti vicine al Comitato. Per ...

