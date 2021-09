Consip | a processo Tiziano Renzi per traffico di influenze Condannato a un anno Denis Verdini

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 settembre 2021) Sono arrivate le prime condanne relative al caso. Gli ex parlamentarie Ignazio Abrignani – che avevano richiesto il rito abbreviato – sono stati condannati a undi carcere per il reato di turbativa d’asta. «Turbavano la garaFm4, ancora nella fase delle valutazioni delle offerte, offrendo un accordo ad Alfredo Romeo» per rilevare un’azienda controllata da Enzo Bigotti –anche lui a un-, «che avrebbe permesso a Romeo di ottenere un trenta per cento dei lavori assegnati» da un’altra azienda nell’ambito dello stesso lotto. Siache Abrignani sono stati assolti, invece, dall’accusa di concussione. Nell’ambito della stessa inchiesta, invece, è arrivato il rinvio a giudizio per cinque persone: ...