Claudio Amendola svela la malattia della moglie Francesca Neri | Fatica a vivere le sue giornate

Advertising

zazoomblog : Claudio Amendola sulla malattia di Francesca Neri: La affronta con coraggio - #Claudio #Amendola #sulla #malattia - Galatone : opocaj: Claudio Amendola svela la malattia della moglie Francesca Neri - FQMagazineit : Verissimo, Claudio Amendola: “Mia moglie Francesca Neri è malata, un dolore fisico enorme” - Zicutake : Claudio Amendola e la malattia della moglie Francesca Neri: “La affronta con coraggio” – Giornale di Sicilia - LaMammaN1 : -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Amendola

Venticinque anni di un grande amore più forte anche della malattia : si tratta della bellissima storia che lega Francesca Neri e, protagonista della puntata di 'Verissimo' in onda domenica 26 settembre. Proprio nel salotto di Silvia Toffanin , l'attore si è emozionando spiegando la condizione della moglie, ...Nel pomeriggio di ieriè tornato a parlare della malattia della moglie, Francesca Neri. L'attore si è lasciato andare alla commozione dopo il suo racconto. Già nel 2015 si era parlato della malattia che ha ...Claudio Amendola si è recentemente aperto a proposito di sua moglie, Francesca Neri, e della terribile malattia che ha cambiato per sempre la sua vita. Claudio Amendola, intervistato da Silvia Toffani ...“Mia moglie Francesca ha una malattia, un dolore fisico enorme”. A dirlo, con la voce incrinata per l’emozione, è Claudio Amendola, in una toccante intervista con Silvia Toffanin andata in onda nell’u ...