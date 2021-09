Classifica piloti Formula Uno: Hamilton supera Verstappen (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Gran Premio di Russia si è chiuso ufficialmente nella giornata di ieri con la centesima, incredibile, vittoria di Lewis Hamilton su Mercedes. Il campione del mondo in carica ha preceduto, in quel di Sochi, il rivale per il titolo Max Verstappen su Red Bull ed il ferrarista Carlos Sainz. Un podio fortemente influenzato dall’errore di Lando Norris che ha accarezzato la vittoria a lungo. I punti di questa gara riscrivono la Classifica: l’anglosassone sorpassa l’olandese nella Classifica pilota di Formula Uno. Classifica piloti Formula Uno: un testa a testa per il Mondiale 2021 È un bellissimo testa a testa tra Lewis Hamilton e Max Verstappen quello che sta andando in scena in questo Mondiale 2021 della classe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Gran Premio di Russia si è chiuso ufficialmente nella giornata di ieri con la centesima, incredibile, vittoria di Lewissu Mercedes. Il campione del mondo in carica ha preceduto, in quel di Sochi, il rivale per il titolo Maxsu Red Bull ed il ferrarista Carlos Sainz. Un podio fortemente influenzato dall’errore di Lando Norris che ha accarezzato la vittoria a lungo. I punti di questa gara riscrivono la: l’anglosassone sorpassa l’olandese nellapilota diUno.Uno: un testa a testa per il Mondiale 2021 È un bellissimo testa a testa tra Lewise Maxquello che sta andando in scena in questo Mondiale 2021 della classe ...

