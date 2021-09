Chelsea, Jorginho: “Non sono qui grazie a Sarri, conosco il mio valore” (Di lunedì 27 settembre 2021) “Non sono al Chelsea grazie a Sarri, questa tesi mi ha infastidito, ho sentito dire che senza di lui non sarei mai arrivato qui, che non meritavo di essere in questo club, perché non ero abbastanza bravo. Non è corretto, conosco il mio valore“. Queste sono le parole di Jorginho, stufo delle insinuazioni sul suo conto e riguardo il suo rapporto professionale con il Chelsea. Il centrocampista italo-brasiliano, perno della Nazionale guidata da Roberto Mancini, ha palesato le sue caratteristiche nel corso degli anni tra le fila dei Blues, imponendosi per personalità e qualità del palleggio. La perenne lucidità tattica di Jorginho ha contribuito a renderlo tra i giocatori più apprezzati della squadra londinese, arrivando ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) “Nonal, questa tesi mi ha infastidito, ho sentito dire che senza di lui non sarei mai arrivato qui, che non meritavo di essere in questo club, perché non ero abbastanza bravo. Non è corretto,il mio“. Questele parole di, stufo delle insinuazioni sul suo conto e riguardo il suo rapporto professionale con il. Il centrocampista italo-brasiliano, perno della Nazionale guidata da Roberto Mancini, ha palesato le sue caratteristiche nel corso degli anni tra le fila dei Blues, imponendosi per personalità e qualità del palleggio. La perenne lucidità tattica diha contribuito a renderlo tra i giocatori più apprezzati della squadra londinese, arrivando ...

