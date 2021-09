Calcio: Giovedì i convocati di Mancini per la Nations League (Di lunedì 27 settembre 2021) Gli azzurri affronteranno in semifinale la Spagna il 6 ottobre a Milano ROMA - Nella serata di Giovedì 30 settembre il ct Roberto Mancini diramerà la lista dei convocati per la fase finale della ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021) Gli azzurri affronteranno in semifinale la Spagna il 6 ottobre a Milano ROMA - Nella serata di30 settembre il ct Robertodiramerà la lista deiper la fase finale della ...

