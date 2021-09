Antonio Pappalardo non è più generale: l'Arma dei carabinieri gli toglie i gradi (Di lunedì 27 settembre 2021) L'Arma dei carabinieri prende provvedimenti contro l'ex generale Antonio Pappalardo, artefice di molteplici manifestazioni no pass e no mask. A Pappalardo infatti sono stati tolti i gradi. Il ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 settembre 2021) L'deiprende provvedimenti contro l'ex, artefice di molteplici manifestazioni no pass e no mask. Ainfatti sono stati tolti i. Il ...

