Anticipazioni su ' I Bastardi di Pizzofalcone' | chi è la nuova arrivata?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 27 settembre 2021) La serie targata Rai 'Idi', già dalla prima puntata intitolata 'Fuochi' è stata campione di ascolti: per la seconda puntata si prevede un boom di telespettatori superiore alla prima per un motivo molto semplice, ci sarà un grande colpo di scena: arriverà nell'affiatatissima squadra un altro elemento che metterà un po' di scompiglio. Ecco cosa accadrà stasera, 27 Settembre: la squadra di poliziotti, come sempre si troverà immersa in un mare di difficoltà, ognuno di loro avrà a che fare con un nuovo caso. Tutto comincia con un dubbio dell'Ispettore Lojacono (interpretato da Alessandro Gassman), tale dubbio è di natura morale, si può avviare un' indagine basandosi su un'insinuazione? Il caso raccontato sarà quello si una sparizione improvvisa di un'insegnante di Lettere di un Istituto Tecnico. L'insegnante molto amata e stimata dai ...