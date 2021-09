Venezia | Poggi | «Torino squadra feroce | si vede la mano di Juric»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 settembre 2021) Paolo, dt del, ha parlato in vista della partita di domani tra i lagunari e il: le dichiarazioni Intervistato da Tuttosport, il dt delPaoloha parlato della partita di domani contro il: «Sono andato a Reggio Emilia per la partita col Sassuolo. Che dire, mi ha fatto un’impressione ottima, ma ottima davvero. Unadai… c******i quadrati, ecco.. Sia con la palla sia senza. Non ti lascia respirare, non esce mai dal match.le ha dato sicuramente un giro importante, sul piano della mentalità, dell’aggressività, del coraggio, dell’approccio. Credo sia quello che i tifosi granata aspettavano da tanto tempo: un Toro in cui riconoscersi». L'articolo proviene da Calcio News 24.