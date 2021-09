Ultime Notizie Roma del 26-09-2021 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 settembre 2021)dailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione apriamo con le elezioni in Europa Berlino che volta pagina exit poll Germania testa a testa tra SP 10 View csv 26% al 24% al terzo posti verdi con il 14,5 seguono i liberali con il 12 la destra populista in 10 % mentre la sinistra radicale link crolla al 5% il rischio di non entrare sono 3099 positivi ai test covid-19 nelle24 ore secondo i dati del Ministero della Salute ieri erano stati 3525 44 le vittime in un giorno ieri erano stati 52 saperlo di ce ne sono in via la terza dose di vaccino per i sanitari la somministrazione di un ulteriorevaccino viene indicata progressivamente per gli ultraottantenni residenti nelle reti a persone oltre fragil operatori sanitari a partire da quelli più a rischio di cheratina ...