Serena Rossi chi è: tutto sull'attrice e conduttrice di Rai1 ospite di Da Grande di Alessandro Cattelan (Di domenica 26 settembre 2021) A Da Grande continuano a sbarcare i grandi volti di Rai1 e dopo l'arrivo di Carlo Conti e Antonella Clerici è il turno di Serena Rossi, la poliedrica artista napoletana che si divide abilmente tra la conduzione di programmi televisivi, l'apparizione in svariate serie tv di successo senza poi dimenticare il suo Grande amore per la musica ed il canto. Alessandro Cattelan domenica 26 settembre avrà in studio la conduttrice, reduce dal Grande successo di Canzone Segreta, per una intervista che già immaginiamo essere divertente e coinvolgente. La carriera di Serena Rossi: gli esordi, la Grande passione per la musica e l'arrivo in televisione

