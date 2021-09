Questa volta i liberali in Germania hanno un piano (Di domenica 26 settembre 2021) All’Elefantenrunde, la diretta tv con i leader dei partiti, un confronto mentre va avanti il conteggio dei voti che è una tradizione delle elezioni tedesche, il candidato principale dell'FDP, Christian Lindner, sta giocando bene il ruolo da kingmaker cui aspira da sempre. "Siamo entrati in Questa campagna elettorale in modo molto indipendente", ha detto. Pertanto avvieremo anche colloqui con una "posizione di contenuto indipendente". Potrebbe essere, insomma, che "Verdi e FDP si parlino prima" per valutare insieme con chi fare una coalizione, se con la Spd o la Cdu, che secondo gli exit poll sono in sostanziale pareggio. A giugno Lindner ci aveva detto: “Vogliamo diventare forti abbastanza da impedire la nascita ‘automatica’ di un’alleanza nero-verde ma anche rendere impossibile una coalizione rosso-rosso-verde”. Anche durante la campagna elettorale era ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 26 settembre 2021) All’Elefantenrunde, la diretta tv con i leader dei partiti, un confronto mentre va avanti il conteggio dei voti che è una tradizione delle elezioni tedesche, il candidato principale dell'FDP, Christian Lindner, sta giocando bene il ruolo da kingmaker cui aspira da sempre. "Siamo entrati incampagna elettorale in modo molto indipendente", ha detto. Pertanto avvieremo anche colloqui con una "posizione di contenuto indipendente". Potrebbe essere, insomma, che "Verdi e FDP si parlino prima" per valutare insieme con chi fare una coalizione, se con la Spd o la Cdu, che secondo gli exit poll sono in sostanziale pareggio. A giugno Lindner ci aveva detto: “Vogliamo diventare forti abbastanza da impedire la nascita ‘automatica’ di un’alleanza nero-verde ma anche rendere impossibile una coalizione rosso-rosso-verde”. Anche durante la campagna elettorale era ...

Ultime Notizie dalla rete : Questa volta Morte di Dean Berta Vinales, il pilota italiano Michel Fabrizio lascia il motociclismo: 'Troppa indifferenza, è un'ecatombe' ... lui che vanta un importante passato in Superbike e che è stato assente dal mondo delle gare per anni: 'Gare così ne ho viste tante in questa categoria e ogni volta che ne finiva una si tirava un ...

Uomini e Donne, anticipazioni Maria De Filippi caccia il tronista Joele Milan ... nella clip di presentazione aveva dichiarato di essersi innamorato solo una volta e di aver ... Non è di certo questa, ma per la popolarità si fa questo ed altro. Sei la delusione della mia vita e la ...

Recensione Apple iPhone 13, questa volta vale l'aggiornamento! HDblog Questa volta i liberali in Germania hanno un piano Al dibattito in tv mentre si contano i voti Christian Lindner dice di voler parlare con i Verdi per valutare insieme con chi fare una coalizione, se con la Spd o la Cdu ...

Ponte crolla con l’esplosivo sulla A24 [video] Un ponte crolla con l'esplosivo sull'autostrada A24 tra le uscite di Tornimparte e l'Aquila Ovest. Il video del crollo del viadotto Cerqueta.

