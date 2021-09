Pasquale Langella | lo scugnizzo che pubblica Andersen e Sepúlveda

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 26 settembre 2021) Se un novello editore vi racconta che per lui cominciò tutto quando a sedici anni portava i vassoi con i caffè per librerie; se precisa chesolo le cose che gli piacciono; se non vanta una formazione all’ateneo Federico II o un master alla Bocconi, tantomeno la laurea alla più presuntuosa “università della vita” (che sforna certi colendissimi campioni). Se infine lui i caffè li consegnava a Napoli, dove la categoria “guaglione del bar” è qualcosa in più che altrove, costituendo svelto archetipo di precoci sapienze, un’intervista allora pare auspicabile o dovuta, per non sfarinare tutta quanta in aria la conversazione con. Quarantott’anni, da sette titolare di libreria a Port’Alba – culla storica del mestiere – s’accinge are uninedito in italiano e ha appena ...