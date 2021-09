Murru | “A Torino per fare punti | serve una partita attenta”

(Di domenica 26 settembre 2021) Nicola, difensore della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare della sfida tra i blucerchiati e la Juventus. Di seguito le dichiarazioni. “Sono sereno, sono consapevole dei miei mezzi e sono aiutato da una squadra forte. Abbiamo la possibilità di riscattarci subito, siamo venuti qui per. I giocatori della Juve sono tutti forti, dobbiamo essere concentrati euna”. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

... Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley,; Candreva, Thorsby, Ekdal, Depaoli; Caputo, Quagliarella. All . D'Aversa Dove vederla in tv e streaming La sfida delle 12:30 ditra Juventus e ...... Napoli - Cagliari , mentre la sesta giornata si chiuderà lunedì sera con la gara Venezia -. Allegri Sampdoria : Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley,; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Candreva; ...All. Allegri SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Thorsby, Ekdal, Depaoli; Caputo, Quagliarella. All. D'Aversa La sfida delle 12:30 di Torino tra Juventus e ...Ritrovata la vittoria contro lo Spezia di Thiago Motta, la Juventus ospita la Sampdoria di Roberto D'Aversa con l'obiettivo di continuare a fare punti e colmare il gap che la ...