Milan | due big verso il rientro!

Dopo la vittoria ottenuta in campionato per 2-1 contro lo Spezia, il Milan di Stefano Pioli si prepara all'attesissima sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid a San Siro, martedì 28 alle ore 21:00. Per riscattarsi dopo la sconfitta subita ad Anfield contro il Liverpool durante la prima giornata del girone, Stefano Pioli ritroverà sia Alessandro Florenzi che Simon Kjaer mentre restano ancora ai box e saranno disponibili dopo la sosta Messias , Bakayoko e Krunic. E' chiaro che il recupero dei due difensori sarà fondamentale per cercare la vittoria contro la squadra del cholo Simeone. LEGGI ANCHE: Juve-Samp, le parole di Max Allegri alla vigilia L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

