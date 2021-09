Meteo, le previsioni di lunedì 27 settembre (Di lunedì 27 settembre 2021) lunedì 27 settembre, tempo variabile: al mattino foschie dense e nebbie sulle zone di pianura del Nord, qualche pioggia in Romagna, Toscana, Umbria e Marche verso l'Appennino laziale e più localmente verso l'Abruzzo nel pomeriggio. Sempre nel pomeriggio bel tempo al Nord. Soleggiato, con qualche velatura, al Sud. Temperature in locale aumento con valori massimi estivi al Centro-Sud (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 settembre 2021)27, tempo variabile: al mattino foschie dense e nebbie sulle zone di pianura del Nord, qualche pioggia in Romagna, Toscana, Umbria e Marche verso l'Appennino laziale e più localmente verso l'Abruzzo nel pomeriggio. Sempre nel pomeriggio bel tempo al Nord. Soleggiato, con qualche velatura, al Sud. Temperature in locale aumento con valori massimi estivi al Centro-Sud (LE).

Advertising

JosJavierLuque3 : RT @Roma: Mattina e sera poco nuvoloso, pomeriggio nubi sparse con possibili piovaschi. Temperature attese: 21°/28°C. Ecco le previsioni #m… - LaCittaSalerno : +++ LE PREVISIONI +++ Meteo per domani 27 settembre LEGGI QUI --> - infoitinterno : Previsioni meteo per la settimana. Instabilità, sole e piogge si alterneranno: ecco dove - mtvgobservatory : Previsioni meteo per la provincia di Avellino per il giorno 27/09/2021 - CaboWapo : RT @Roma: Mattina e sera poco nuvoloso, pomeriggio nubi sparse con possibili piovaschi. Temperature attese: 21°/28°C. Ecco le previsioni #m… -