Mbappé furioso con Neymar | ' Quel barbone non me la passa!'

(Di domenica 26 settembre 2021) Il Psg continua a vincere e a dominare la Ligue 1 ma nello spogliatoio il clima non è dei più distesi. L'ultima polemica riguarda Kylianche, nonostante le vittorie in campionato e i 10 punti ...

Il Psg continua a vincere e a dominare la Ligue 1 ma nello spogliatoio il clima non è dei più distesi. L'ultima polemica riguarda Kylianche, nonostante le vittorie in campionato e i 10 punti di vantaggio in classifica sul Marsiglia , non è riuscito a contenere tutta la sua frustrazione. I parigini hanno battuto il Montpellier ...Pochettino schiera dal 1' Donnarumma e il trio formato da Neymar, Di Maria e Messi alle spalle di. Al 32' l'attaccante brasiliano entra in area di rigore e serve con un fantastico colpo di ...