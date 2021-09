Lazio | Tare | «Sarrismo lo vedremo con tempo | ora vincere derby»

(Di domenica 26 settembre 2021) “La squadra è ancora un po’ bloccata ma contro la Roma è il miglior modo per sbloccarsi. Roma non si è costruita in un giorno. Abbiamo iniziato un nuovo percorso, abbiamo cambiato tante cose. C’è un blocco mentale e si preoccupano di fare le cose. Dobbiamo essere liberi e goderci di questo palcoscenici. Illocon il, l’importante èstasera e iniziare un nuovo percorso”. Così Igli, ds della, a Dazn, a pochi minuti dall’inizio del. “Sarri gode di tutta la nostra fiducia. Ma è una questione diaiuta a, la squadra ha bisogno di autostima. E questa è una grande occasione per rilanciarci”, ha aggiunto

Igli, a pochi minuti dal derby- Roma, fa un annuncio di calciomercato che riguarda il tecnico Sarri Iglia DAZNA pochi minuti dal derby di Serie A trae Roma, il dirigente Igli...Il direttore sportivo dellaIgliha parlato a pochi minuti dall'inizio del derby, analizzando il momento dei biancocelesti. Le sue parole:A DAZN Ne ha vissuti tanti di derby ma ognuno è speciale. Sì Ha parlato ...Le parole del ds della Lazio pochi minuti prima dell'inizio del derby contro la Roma Spazio al Derby della Capitale. Lazio e Roma (QUI le formazioni ufficiali) si sfidano per tre punti, posizioni in c ...In particolare, Parolo ha provato a sottolineare come magari Sarri non debba per forza ricercare lo stesso gioco che aveva nel Napoli, ma che, magari, si può costruire un nuovo Sarrismo, con le caratt ...