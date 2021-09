La Corsa delle Rose è tornata a colorare le vie di Lignano (Di domenica 26 settembre 2021) Domenica 26 settembre si è svolta la seconda edizione della manifestazione podistica organizzata dal Running Team Conegliano: ricavato alla LILT di Udine. E, sul traguardo, una rosa per tutte le partecipanti Una domenica di Corsa per Lignano Sabbiadoro. La parola d’ordine è divertimento e solidarietà. In massima sicurezza, visti i tempi. La Corsa delle Rose è tornata a colorare le vie della rinomata località balneare friulana: l’aveva fatto per la prima volta un anno fa, poi la manifestazione inizialmente programmata per la primavera 2021 era slittata di cinque mesi a causa della pandemia. E questa mattina, finalmente, si è tornati a correre tra il lungomare e il centro cittadino. Circa 1200 i partecipanti. In maggioranza donne, ma anche ... Leggi su udine20 (Di domenica 26 settembre 2021) Domenica 26 settembre si è svolta la seconda edizione della manifestazione podistica organizzata dal Running Team Conegliano: ricavato alla LILT di Udine. E, sul traguardo, una rosa per tutte le partecipanti Una domenica diperSabbiadoro. La parola d’ordine è divertimento e solidarietà. In massima sicurezza, visti i tempi. Lale vie della rinomata località balneare friulana: l’aveva fatto per la prima volta un anno fa, poi la manifestazione inizialmente programmata per la primavera 2021 era slittata di cinque mesi a causa della pandemia. E questa mattina, finalmente, si è tornati a correre tra il lungomare e il centro cittadino. Circa 1200 i partecipanti. In maggioranza donne, ma anche ...

Advertising

FVLMINE : Piadi che paura ho visto di corsa la foto della tua cena e ho scambiato il pollo per delle ranocchie. Attimo di p…… - infoiteconomia : Mercedes rallenta la sua corsa: il colosso delle auto investito dalla crisi dei chip - runlovers : Velocità e resistenza sono sempre i due capisaldi da sviluppare nella corsa ma il come raffinarli e migliorarli è o… - SimoneDAlessan1 : RT @hubruzzo_: ??#Cicloturismo, #corsa, #camminata, prodotti tipici e #streetart in #abruzzo in un progetto di recupero delle infrastrutture… - nicedigiulio : @autocostruttore Incurante delle morti... il governo continua con la corsa al vaccino. Si arriverà al porta a porta? -