John Elkann - Una Ferrari a guida autonoma? Sarebbe triste

(Di domenica 26 settembre 2021) Per vedere la primaa batteria basterà aspettare solo quattro anni, ma una Rossa asarà pressoché impossibile da ammirare per strada. ", perché lo spirito dellaè proprio quello di una vettura che si puòre", ha affermato il presidente di Maranello. Il manager è intervenuto durante l'Italian Tech Week organizzata dal gruppo editoriale Gedi, alla quale ha partecipato, in collegamento dagli Usa, anche il numero uno della Tesla Elon Musk., dunque, ha sgombrato il campo da qualsiasi ipotesi su un modello del Cavallino Rampante che non preveda l'input deltore: "In un mondo in cui l'automatizzazione andrà a colonizzare gran parte ...

Advertising

sole24ore : ?? #Musk ringrazia #Elkann: «John mi ha aiutato nel momento più difficile con Comau». Dalla crisi dei #microchip al… - Maumol : A proposito di tecnologie aliene John Elkann ha osservato a Italian Tech Week: 'Se potessimo inventare il teletrasp… - lapoelkann_ : Per l'occasione Stellantis, grazie all'impegno del Presidente John Elkann, ha aderito al progetto RED di Bono Vox p… - infoiteconomia : Musk: «John ha aiutato Tesla in un momento difficile». Elkann: «Triste una Ferrari a guida autonoma» - mauri_955 : @CarloAl87550029 @EL10juve Esatto Lui è un gestore di squadra, È stato voluto dalla proprietà e John Elkann se ne… -

Ultime Notizie dalla rete : John Elkann

E' vero che ci sono novità nell'annosa lite giudiziaria fra la figlia dell'Avvocato Margherita e il suo nipote prediletto? Da quello che leggo sulla stampa, osserva l'avvocato ...Puntuale, come pretende dagli altri, Musk si è collegato per la seconda giornata di Italian Tech Week venerdì mattina alle 11:45 (da lui, in Texas era notte fonda) per conversare con, ...In quel periodo ho parlato molto con John, è stato un amico», racconta Musk. Bisogna essere consapevoli che si può essere sulle montagne russe, avere alti e bassi. In un mondo in cui l’autonomia andrà ...Elon Musk è stato tra i protagonisti dell’Italian Tech Week. Un’idea su cui concorda John Elkann: “Il nucleare è una soluzione che conosciamo, dovremmo svilupparla ulteriormente. Eredità Avvocato, Mar ...