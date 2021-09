Inter, in Champions vietato sbagliare. Contro lo Shakhtar torna Correa (Di domenica 26 settembre 2021) torna la Champions e torna il Tucu. Il bello del calendario intasato è che non fai a tempo a recriminare su una mancata vittoria che già si torna in campo. Martedì a Kiev (ore 18.45 italiane) l'Inter ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 settembre 2021)lail Tucu. Il bello del calendario intasato è che non fai a tempo a recriminare su una mancata vittoria che già siin campo. Martedì a Kiev (ore 18.45 italiane) l'...

Advertising

Wazza_CN : @YvanGoSlow24 Hai fatto capire che il bene dell’Inter sono stati i goal di Icardi. Ma idem Handanovic mi è stato su… - BetterCallCris : Manco uno che ricorda che Handanovic era quello che alla fine di ogni stagione di merda non perdeva un secondo per… - sportli26181512 : Inter, in Champions vietato sbagliare. Contro lo Shakhtar torna Correa: Inter, in Champions vietato sbagliare. Cont… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Inter, in Champions vietato sbagliare. Contro lo #Shakhtar torna Correa - Gazzetta_it : Inter, in Champions vietato sbagliare. Contro lo #Shakhtar torna Correa -