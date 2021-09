Il “Focolaio” di Francesca Nava conquista il premio Estense

(Di domenica 26 settembre 2021) L’aquila d’oro delvola su. E’ lei, giornalista e documentarista ad aggiudicarsi la 57esima edizione del riconoscimento ferrarese. Con ’Il’ si è aggiudicata il favore di giuria tecnica e giuria popolare. Il libro inchiesta che racconta l’evolversi della pandemia da Bergamo in poi. Ed è a «coloro a cui ho promesso che sarei andata fino in fondo, ai sopravvissuti che mi hanno consegnato la loro testimonianza» la dedica di. Il, quest’anno, ha fatto il pieno di ’big’. I quattro finalisti erano infatti Giancarlo e Alberto Mazzuca con l’affresco di Gianni Agnelli, ’Labirinto Italiano’ di Walter Veltroni, finendo con ’il Sistema’ di Alessandro Sallusti. E’ ildella ...

dbutti70 : @franziskanava @editorilaterza @lia1lia2 @Carpioration Complimenti Francesca. Del resto, Il Focolaio è un libro che spacca ?????? - _D_a_s__ : RT @franziskanava: Ho scritto un libro-inchiesta: 'Il focolaio. Da Bergamo al contagio nazionale'. Dentro c'è un pezzo della mia vita. Deci… - GianCrown : RT @lia1lia2: @franziskanava ha vinto il Premio Estense con il suo libro Il focolaio @editorilaterza Brava Francesca (e io editor felicissi… - editorilaterza : RT @lia1lia2: @franziskanava ha vinto il Premio Estense con il suo libro Il focolaio @editorilaterza Brava Francesca (e io editor felicissi… - lia1lia2 : @franziskanava ha vinto il Premio Estense con il suo libro Il focolaio @editorilaterza Brava Francesca (e io editor… -

di Lucia Bianchini Va aNava il 57esimo Premio Estense, per il suo primo libro 'Il. Da Bergamo al contagio nazionale' edito da Laterza, che alla terza votazione ha ottenuto 27 preferenze e ha messo d'...Nava è la vincitrice della 57/a edizione del Premio Estense. Il verdetto è arrivato alla ... 'Il. Da Bergamo al contagio nazionale' (Laterza) di Nava è un libro che mette in crisi le ...Il presidente di Confidustria Emilia Caiumi: "Guardiamo al futuro con fiducia". Zaina: "La ripresa passa dalle eccellenze del territorio" ...Francesca Nava, autrice de ’Il Focolaio’: "Ho scritto di drammi e contraddizioni I No Vax? Sono residuali, ma c’è bisogno di restituire più fiducia collettiva" ...