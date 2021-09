Hamilton vince in Russia davanti a Verstappen e Sainz

(Di domenica 26 settembre 2021) Centesima vittoria in Formula 1 per il britannico della Mercedes SOCHI () - Lewisun incredibile Gran Premio die fa 100 in Formula 1. Nel quindicesimo appuntamento del ...

Lewis Hamitonil Gp di Russia. Il pilota della Mercedes ha preceduto sul traguardo la Red Bull di max ... Perè la 100/ma vittoria in carriera.15.40 Gp Russia: successo Hamiton, Sainz 3° Lewisringrazia anche la pioggia. Il britannicoil Gp di Russia e torna in testa al Mondiale pure per merito dello scroscio di pioggia a 5 giri dal traguardo che ha causato un 'blackout ...Lewis Hamilton conferma l'imbattibilità della Mercedes a Sochi (8 vittorie su 8 nell'era ibrida) e si aggiudica un pazzo Gran Premio di Russia 2021, raggiungendo l'iconica quota di 100 successi in car ...Lewis Hamiton vince il Gp di Russia. Il pilota della Mercedes ha preceduto sul traguardo la Red Bull di max Verstappen partito ultimo in griglia. Terza la Ferrari di Carlos Sainz. Tutto si decide negl ...