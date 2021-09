"Gravissimo, va subito accertato". Per la vice questore no vax si mette male, interviene la Lamorgese (Di domenica 26 settembre 2021) "Riguardo alle gravissime dichiarazioni rese dal vice questore Schilirò durante la manifestazione no vax di ieri sera (25 settembre) a Roma, sto seguendo la vicenda personalmente con il capo della Polizia, Lamberto Giannini, affinché vengano accertate, con assoluta celerità, le responsabilità sotto ogni profilo giuridicamente rilevante a carico dell'interessata". A parlare del caso della partecipazione di Nunzia Alessandra Schilirò alla protesta contro il green pass in Piazza San Giovanni è il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. La Schilirò infatti non è una qualunque: è un vicequestore della Polizia, già a capo della sezione violenze sessuali della Squadra mobile romana e ora in forza alla Criminalpol. Un curriculum di tutto rispetto che peraltro le ha consentito di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) "Riguardo alle gravissime dichiarazioni rese dalSchilirò durante la manifestazione no vax di ieri sera (25 settembre) a Roma, sto seguendo landa personalmente con il capo della Polizia, Lamberto Giannini, affinché vengano accertate, con assoluta celerità, le responsabilità sotto ogni profilo giuridicamente rilevante a carico dell'interessata". A parlare del caso della partecipazione di Nunzia Alessandra Schilirò alla protesta contro il green pass in Piazza San Giovanni è il ministro dell'Interno, Luciana. La Schilirò infatti non è una qualunque: è undella Polizia, già a capo della sezione violenze sessuali della Squadra mobile romana e ora in forza alla Criminalpol. Un curriculum di tutto rispetto che peraltro le ha consentito di ...

Scivola nella piscina gonfiabile e rimane paralizzato, chiesto un maxirisarcimento ... Michellorie, in provincia di Verona, aveva subito un infortunio a causa del quale è rimasto ... era stato portato in ospedale dove gli era stato riscontrato un gravissimo trauma vertebro - midollare.

'La Fazenda', Nego Do Borel squalificato Ovviamente i fan di Dayane italiani e non si sono subito scagliati sui social contro il programma, che sembrava non dare importanza al fatto gravissimo successo e che stava circolando sul web

Piacenza, ferisce un coetaneo con una coltellata al collo: gravissimo 25enne

Perde il controllo dell'auto: grave il parroco di Capriva e Moraro Il religioso è riuscito a uscire da solo dall'abitacolo, ma è stato elitrasportato all'ospedale di Udine per i traumi riportati.

