Global Citizen Live 2021 | i Måneskin alla conquista di Parigi

(Di domenica 26 settembre 2021) Tra le stelle del rock in quello che è stato definito il concerto più grande del mondo. I Måneskin non potevano mancare sul palco del Global Citizen Live, evento che per tutto il fine settimana vede centinaia di star della musica in diverse parti del mondo (New York, Londra, Parigi, Los Angeles, Rio de Janeiro, Sidney, Lagos, Seul e Mumbai) per oltre 100mila spettatori in presenza e almeno un miliardo davanti agli schermi.

Agenzia_Ansa : Via al Global Citizen. Lo hanno ribattezzato il concerto più grande del mondo: 24 ore di musica rock, pop, rap, sou… - eziomauro : Global Citizen Live, nel nuovo Live Aid gli artisti chiedono ai governi di salvare il pianeta - Agenzia_Ansa : Global Citizen, ovazione al Central Park per Harry e Meghan - #ANSA - TheItalianTimes : ?? OVAZIONE A CENTRAL PARK #GlobalCitizenLive , #Harry e #MeghanMarkle accolti da un’ovazione dalla folla a… - RepSpettacoli : Global Citizen Live, nel nuovo Live Aid gli artisti chiedono ai governi di salvare il pianeta. I Maneskin conquista… -

Non è passato inosservato il look di Meghan Markle, sbarcata con il principe Harry a New York per il concertoLive di Central Park. 'Questa pandemia è una crisi umanitaria. Abbiamo ...Star fra le star, Harry e Meghan sono stati accolti con un'ovazione dalla folla di Central Park che assisteva ieri a New York , al mega - concertoLive. 'Questa pandemia è una crisi umanitaria. Abbiamo quello che serve per vaccinare il mondo intero, e la distribuzione dei vaccini è una questione che riguarda i diritti umani". Sono ...Un mega festival per chiedere la fine della povertà estrema entro il 2030 e raccogliere fondi per i Paesi più bisognosi. Il Global Citizen Live in questo weekend vede alternarsi centinaia di big della ...'Ogni singola persona su questo pianeta ha il diritto fondamentale di ricevere il vaccino contro il Covid-19. Questo e' il punto, ma non ...