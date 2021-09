GFVip, Sonia Bruganelli a cena con Magalli fa infuriare Adriana Volpe. La moglie di Bonolis ha la risposta pronta (Di domenica 26 settembre 2021) Continua il botte e risposta social fra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, le due opinioniste del Grande Fratello Vip scelte appositamente da Alfonso Signorini per la nuova edizione del... Leggi su leggo (Di domenica 26 settembre 2021) Continua il botte esocial fra, le due opinioniste del Grande Fratello Vip scelte appositamente da Alfonso Signorini per la nuova edizione del...

MediasetPlay : Una nuova puntata di #GFVIPPARTY sta per arrivare! Stasera dalle 20:45 in diretta streaming su Mediaset Infinity, a… - iostoconmassim2 : La polemica sollevata x una foto,è da asilo Mariuccia Se la ?? ha problemi conMagalli e Sonia invece ne è amica, x q… - makediffy : Un'antipatica come Sonia non poteva accanirsi nel salvare un'altra antipatica come Soleil ??????? Dio li fa e poi li accoppia #gfvip - koe0712 : Lunedì faranno una clip sulla lite Adriana-Sonia. Giusto perché non sanno che inventarsi. #gfvip - em_eraldsea : Signorini secondo me, dovrebbe 'allontanarle', perché non è normale che in un programma in prima serata ci siano d… -