Fiorenzuola-Seregno oggi in tv: data, orario e streaming girone A Serie C 2021/2022 (Di domenica 26 settembre 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Fiorenzuola-Seregno, match della quinta giornata del girone A di Serie C 2021/2022. Si gioca alle 17:30 di domenica 26 settembre con questa sfida tra potenziali outsider. Potrete seguire la partita in diretta esclusiva in live streaming su Eleven Sports mentre Sportface.it vi terrà aggiornati con una cronaca al triplice fischio di questa sfida da non perdere. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della quinta giornata delA di. Si gioca alle 17:30 di domenica 26 settembre con questa sfida tra potenziali outsider. Potrete seguire la partita in diretta esclusiva in livesu Eleven Sports mentre Sportface.it vi terrà aggiornati con una cronaca al triplice fischio di questa sfida da non perdere. SportFace.

Advertising

GazzettinoL : Serie C 5a giornata Serie C Gir A Feralpisalò-Juve U23 ProVercelli-Trento Triestina-Lecco Fiorenzuola-Seregno… - PadovaCalcio : Prevendita #Padova-#Fiorenzuola (mercoledi 29/09 h 21) e Padova-#Seregno (domenica 03/10 h 14.30)… - GazzettinoL : Serie C 4a giornata Serie C Gir A 0-0 Pro Sesto-Fiorenzuola 2-0 Padova-Triestina 1-1 Piacenza-Propatria 1-0… - GazzettinoL : Serie C 4a giornata Serie C Gir A 0-0 Pro Sesto-Fiorenzuola 2-0 Padova-Triestina 1-1 Piacenza-Propatria 1-0… - GazzettinoL : Serie C 4a giornata Serie C Gir A Pro Sesto-Fiorenzuola Padova-Triestina Piacenza-Propatria Sudtirol-Pergolett… -