F1 GP Russia Sochi 2021, Bottas cambia power unit e partirà 17esimo: problema in più per Verstappen (Di domenica 26 settembre 2021) Novità nella griglia di partenza del Gran Premio di Russia 2021 a Sochi. Valtteri Bottas, originariamente settimo, scatterà invece dalla diciassettesima posizione. Questo perché è stata sostituita la power unit sulla Mercedes del finlandese, che dunque è stato penalizzato e si ritroverà praticamente davanti a Max Verstappen. Potrebbe essere una mossa volontaria da parte del suo team per frenare le velleità di rimonta dell’olandese della Red Bull. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Novità nella griglia di partenza del Gran Premio di. Valtteri, originariamente settimo, scatterà invece dalla diciassettesima posizione. Questo perché è stata sostituita lasulla Mercedes del finlandese, che dunque è stato penalizzato e si ritroverà praticamente davanti a Max. Potrebbe essere una mossa volontaria da parte del suo team per frenare le velleità di rimonta dell’olandese della Red Bull. SportFace.

