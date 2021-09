F1 GP Russia 2021, Hamilton: “100 vittorie? Non ero sicuro di farcela, c’è voluto tempo” (Di domenica 26 settembre 2021) “Ci è voluto tantissimo tempo per arrivare a 100, non ero nemmeno sicuro di farcela. Quando sono andato a letto non ero contento di quanto fatto ieri, c’erano degli errori nei dettagli. Mi sono svegliato con dolore al collo ma la mia fisioterapista ha lavorato in modo straordinario“. Queste le parole di Lewis Hamilton, vincitore del GP di Russia davanti a Verstappen. “Max è arrivato secondo e sarà dura, per lui un risultato da sogno ma io sono felice per i punti che ho conquistato – spiega il britannico della Mercedes – Non sapevo cosa sarebbe successo alla fine perché il meteo era un’incognita, sono grato a tutti gli uomini della squadra”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) “Ci ètantissimoper arrivare a 100, non ero nemmenodi. Quando sono andato a letto non ero contento di quanto fatto ieri, c’erano degli errori nei dettagli. Mi sono svegliato con dolore al collo ma la mia fisioterapista ha lavorato in modo straordinario“. Queste le parole di Lewis, vincitore del GP didavanti a Verstappen. “Max è arrivato secondo e sarà dura, per lui un risultato da sogno ma io sono felice per i punti che ho conquistato – spiega il britannico della Mercedes – Non sapevo cosa sarebbe successo alla fine perché il meteo era un’incognita, sono grato a tutti gli uomini della squadra”. SportFace.

Advertising

SkySportF1 : ?? POOOOOLE POSITION PER NORRIS ?? Hamilton sbaglia, Sainz in prima fila I RISULTATI ? - SkySportF1 : ? STA SUCCEDENDO DI TUTTO A SOCHI (-2 giri) ?? VERSTAPPEN A PODIO IL LIVE ? - SkySportF1 : F1, oggi il GP di Russia: orari tv e ultime news da Sochi. Norris-Sainz, amici contro #SkyMotori #F1 #Formula1… - thisismeYNDB : RT @SkySportF1: ? STA SUCCEDENDO DI TUTTO A SOCHI (-2 giri) ?? VERSTAPPEN A PODIO IL LIVE ? - sportface2016 : #Formula1 #RussianGP , #Verstappen: 'Avrei firmato per il secondo posto -