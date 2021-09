Cosa dirà oggi Berlino a Roma. La bussola di Ocone (Di domenica 26 settembre 2021) I tedeschi vanno oggi alle urne nell’incertezza assoluta. L’unico punto fermo è che Angela Merkel, che ha dominato la vita politica tedesca (e non solo) per sedici lunghi anni, non sarà più cancelliera. Poi nulla è sicuro: non solo quale (probabilmente per una manciata di voti) sarà il primo partito al Bundestag, ma nemmeno la coalizione che governerà il più grande Paese europeo influenzando l’intera vita del continente e soprattutto di quei Paesi, come l’Italia, che da sempre hanno un intenso interscambio non solo commerciale con la Germania. In particolare, quali saranno i possibili effetti sul nostro sistema politico non è facile dirlo. Probabilmente non ci saranno a breve, con la navigazione del premier Draghi (che pure ha avuto nella Merkel una sponda amica non indifferente) che continuerà tranquilla in ogni caso nei prossimi mesi. Più interessante è provare ad ... Leggi su formiche (Di domenica 26 settembre 2021) I tedeschi vannoalle urne nell’incertezza assoluta. L’unico punto fermo è che Angela Merkel, che ha dominato la vita politica tedesca (e non solo) per sedici lunghi anni, non sarà più cancelliera. Poi nulla è sicuro: non solo quale (probabilmente per una manciata di voti) sarà il primo partito al Bundestag, ma nemmeno la coalizione che governerà il più grande Paese europeo influenzando l’intera vita del continente e soprattutto di quei Paesi, come l’Italia, che da sempre hanno un intenso interscambio non solo commerciale con la Germania. In particolare, quali saranno i possibili effetti sul nostro sistema politico non è facile dirlo. Probabilmente non ci saranno a breve, con la navigazione del premier Draghi (che pure ha avuto nella Merkel una sponda amica non indifferente) che continuerà tranquilla in ogni caso nei prossimi mesi. Più interessante è provare ad ...

