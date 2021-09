Confindustria: 'Non faremo un nostro partito, Draghi ha fatto tre cose essenziali per il Paese' (Di domenica 26 settembre 2021) La vicinanza di Confindustria con Draghi aveva fatto pensare alla fondazione di un partito, ma il presidente Bonomi nega questa possibilità e la stronca sul nascere. Confindustria non si candida a ... Leggi su globalist (Di domenica 26 settembre 2021) La vicinanza diconavevapensare alla fondazione di un, ma il presidente Bonomi nega questa possibilità e la stronca sul nascere.non si candida a ...

Advertising

fattoquotidiano : Conte: “Patto per l’Italia di Draghi? Non si può lavorare solo con Confindustria. Vanno coinvolti i sindacati e tut… - fattoquotidiano : Bersani a La7: “Draghi all’assemblea Confindustria? Grave che non abbia citato il governo Conte” - fattoquotidiano : E' nato l'asse M5s-Pd sul salario minimo. E Conte fa una richiesta a Draghi - nestquotidiano : Bonomi “Confindustria non vuole fare un partito” - marcotravaglio : RT @fattoquotidiano: 'NON SOLO INDUSTRIALI' Conte, Landini e Letta al premier 'Salario minimo' -