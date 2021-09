Bundesliga 2021/2022: pari a reti inviolate tra Bochum e Stoccarda (Di domenica 26 settembre 2021) Nessun gol tra Bochum e Stoccarda, che nel match valido per la settima giornata di Bundesliga 2021/2022 non vanno oltre lo 0-0 e devono accontentarsi di un punto a testa. Gara che non ha offerto grandi emozioni, mentre ha costretto il direttore di gara a tanti interventi. Ben sette i cartellini gialli estratti e numerosi i falli fischiati. L’episodio che ha rischiato di cambiare la partita ha avuto luogo al 55? quando Mavropanos ha portato in vantaggio lo Stoccarda. La rete è stata però annullata dal Var per un fallo di mano. Entrambe le squadre non si schiodano dunque dai bassifondi della classifica e restano immischiate nella lotta salvezza. Entrambe, però, possono sorridere visto che non stanno attraversando un buon momento ed un punto è meglio di niente. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Nessun gol tra, che nel match valido per la settima giornata dinon vanno oltre lo 0-0 e devono accontentarsi di un punto a testa. Gara che non ha offerto grandi emozioni, mentre ha costretto il direttore di gara a tanti interventi. Ben sette i cartellini gialli estratti e numerosi i falli fischiati. L’episodio che ha rischiato di cambiare la partita ha avuto luogo al 55? quando Mavropanos ha portato in vantaggio lo. La rete è stata però annullata dal Var per un fallo di mano. Entrambe le squadre non si schiodano dunque dai bassifondi della classifica e restano immischiate nella lotta salvezza. Entrambe, però, possono sorridere visto che non stanno attraversando un buon momento ed un punto è meglio di niente. SportFace.

