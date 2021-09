Afghanistan, a Herat ritorna l’orrore con le punizioni in pubblica piazza (Di domenica 26 settembre 2021) . I corpi di quattro uomini esposti come monito per tutti I talebani non hanno perso tempo e solo dopo poche ore dalle dichiarazioni in cui annunciavano la legittimità delle punizioni corporali, ecco che quattro corpi vengono esposti nella piazza di Herat. Si tratta dei corpi di quattro uomini accusati di aver fatto parte di una banda di sequestratori di un uomo d’affari locale. I corpi dei quattro uomini erano appesi ad una gru nella piazza principale di Herat e il gesto è stato accompagnato da una dichiarazione comparsa sulle televisioni locali che dice: “Una punizione esemplare che serve da monito per tutti”. Secondo il vicegovernatore di Herat, i quattro uomini sono stati colti in fragranza di reato, mentre tentavano di condurre fuori città l’uomo d’affari e suo figlio, ma sono ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 settembre 2021) . I corpi di quattro uomini esposti come monito per tutti I talebani non hanno perso tempo e solo dopo poche ore dalle dichiarazioni in cui annunciavano la legittimità dellecorporali, ecco che quattro corpi vengono esposti nelladi. Si tratta dei corpi di quattro uomini accusati di aver fatto parte di una banda di sequestratori di un uomo d’affari locale. I corpi dei quattro uomini erano appesi ad una gru nellaprincipale die il gesto è stato accompagnato da una dichiarazione comparsa sulle televisioni locali che dice: “Una punizione esemplare che serve da monito per tutti”. Secondo il vicegovernatore di, i quattro uomini sono stati colti in fragranza di reato, mentre tentavano di condurre fuori città l’uomo d’affari e suo figlio, ma sono ...

Advertising

_Nico_Piro_ : I talebani hanno effettuato, poco fa ad Herat, la prima esecuzione in piazza del secondo Emirato. Ieri ne era stata… - MediasetTgcom24 : Afghanistan, i talebani impiccano un cadavere a una gru in piazza a Herat #afghanistan - eziomauro : Afghanistan, 'impiccati' dai talebani alle gru nelle piazze di Herat - francofontana43 : Herat (Afghanistan). I talebani giustiziano quattro presunti sequestratori e invitano la folla ad assistere allo sp… - marfederzn : RT @MediasetTgcom24: Afghanistan, i talebani impiccano un cadavere a una gru in piazza a Herat #afghanistan -