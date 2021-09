Vite al limite, vi ricordate di Samantha Mason? E’ irriconoscibile (FOTO) (Di sabato 25 settembre 2021) Il dolore e la storia di Samantha, una delle protagoniste di Vite al limite su Real Time: la decisione di cambiare dopo gli oltre 400 kg. Samantha (fonte FOTO: Youtube, TLC)Una trasmissione dal grande successo e dal grande seguito, Vite al limite, che da tempo fa compagni ai telespettatori che lo seguono con passione e costanza su Real Time, riuscendo ad emozionare il pubblico, mediante il racconto di storie intese, di dolore e di coraggio: Samantha, il coraggio di cambiare dopo gli oltre 400 kg. Tutti gli appassionati del programma, sanno bene che il cuore pulsante del programma si incentra sulla forza di volontà, sulle difficoltà e sulla voglia di rinascere da parte di chi prova a dare una grossa svolta alla propria vita. I ... Leggi su chenews (Di sabato 25 settembre 2021) Il dolore e la storia di, una delle protagoniste dialsu Real Time: la decisione di cambiare dopo gli oltre 400 kg.(fonte: Youtube, TLC)Una trasmissione dal grande successo e dal grande seguito,al, che da tempo fa compagni ai telespettatori che lo seguono con passione e costanza su Real Time, riuscendo ad emozionare il pubblico, mediante il racconto di storie intese, di dolore e di coraggio:, il coraggio di cambiare dopo gli oltre 400 kg. Tutti gli appassionati del programma, sanno bene che il cuore pulsante del programma si incentra sulla forza di volontà, sulle difficoltà e sulla voglia di rinascere da parte di chi prova a dare una grossa svolta alla propria vita. I ...

