Trump ancora sbugiardato: il riconteggio dei voti in Arizona conferma la vittoria di Biden (Di sabato 25 settembre 2021) Il riconteggio di quasi 2,1 milioni di schede elettorali in Arizona, chiesto dall'ex presidente americano Donald Trump, confermano la vittoria di Joe Biden nella contea di Maricopa. Lo ha scritto il ... Leggi su globalist (Di sabato 25 settembre 2021) Ildi quasi 2,1 milioni di schede elettorali in, chiesto dall'ex presidente americano Donaldno ladi Joenella contea di Maricopa. Lo ha scritto il ...

