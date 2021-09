Stanley Tucci interpreterà il produttore Clive Davis in I Wanna Dance With Somebody (Di sabato 25 settembre 2021) Nel cast del film I Wanna Dance With Somebody, sulla vita e carriera di Whitney Houston, ci sarà anche l'attore Stanley Tucci. Stanley Tucci sarà uno dei protagonisti del film I Wanna Dance With Somebody con il ruolo del produttore musicale Clive Davis. Il progetto racconterà la vita e la carriera di Whitney Houston e sarà diretto da Kasi Lemmons. La sceneggiatura di I Wanna Dance With Somebody è stata firmata da Anthony McCarten e darà spazio anche all'ex avvocato diventato produttore musicale con la grande capacità di individuare i talenti. ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 settembre 2021) Nel cast del film I, sulla vita e carriera di Whitney Houston, ci sarà anche l'attoresarà uno dei protagonisti del film Icon il ruolo delmusicale. Il progetto racconterà la vita e la carriera di Whitney Houston e sarà diretto da Kasi Lemmons. La sceneggiatura di Iè stata firmata da Anthony McCarten e darà spazio anche all'ex avvocato diventatomusicale con la grande capacità di individuare i talenti. ...

