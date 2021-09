Sport sotto choc, i due campioni sono morti sul colpo in un incidente (Di domenica 26 settembre 2021) Sabato maledetto per il motorSport. Poche ore dopo la morte del motociclista 15enne Dean Berta Vinales per il terribile incidente nel corso della gara della categoria SuperSport della Superbike sul circuito di Jerez, sempre dalla Spagna arriva un'altra tragica notizia. Il pilota Jaime Gil e il suo copilota Diego Calvo sono infatti deceduti in seguito ad un brutto incidente nel corso del Rally Villa de Llanes al quale la coppia partecipava nella categoria riservata agli equipaggi della Coppa Marbella. Secondo le prime indiscrezioni il conducente avrebbe perso il controllo della Seat Marbella mentre stava percorrendo la veloce e impegnativa discesa del Fito andando così a schiantarsi violentemente contro il guardrail. I soccorsi sono arrivati immediatamente sul posto con i ... Leggi su howtodofor (Di domenica 26 settembre 2021) Sabato maledetto per il motor. Poche ore dopo la morte del motociclista 15enne Dean Berta Vinales per il terribilenel corso della gara della categoria Superdella Superbike sul circuito di Jerez, sempre dalla Spagna arriva un'altra tragica notizia. Il pilota Jaime Gil e il suo copilota Diego Calvoinfatti deceduti in seguito ad un bruttonel corso del Rally Villa de Llanes al quale la coppia partecipava nella categoria riservata agli equipaggi della Coppa Marbella. Secondo le prime indiscrezioni il conducente avrebbe perso il controllo della Seat Marbella mentre stava percorrendo la veloce e impegnativa discesa del Fito andando così a schiantarsi violentemente contro il guardrail. I soccorsiarrivati immediatamente sul posto con i ...

