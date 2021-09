Spezia-Milan, Daniel Maldini: “Devo ancora realizzare, emozione fortissima” (Di sabato 25 settembre 2021) Il primo gol in Serie A nella prima partita da titolare con il Milan. Questa squadra e il nome Maldini sono un binomio infinito. L’ultimo dei Maldini, Daniel, dopo la sua rete nel match contro lo Spezia, ha rilasciato queste dichiarazioni: “È stata un’emozione fortissima, meno male che abbiamo portato a casa i tre punti, Devo ancora realizzare e mettere a posto le idee. Oggi in campo era dura trovare spazi. Poi nel secondo tempo è stato un pochino già semplice. Il mister mi stimola tanto, mi dà tanti suggerimenti e mi aiuta molto. E anche oggi, che c’era un po’ di tensione, i compagni mi aiutano tantissimo. Papà Paolo? È sempre molto esigente con me ma è molto d’aiuto con i suoi consigli. Quando ho saputo che avrei ... Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Il primo gol in Serie A nella prima partita da titolare con il. Questa squadra e il nomesono un binomio infinito. L’ultimo dei, dopo la sua rete nel match contro lo, ha rilasciato queste dichiarazioni: “È stata un’, meno male che abbiamo portato a casa i tre punti,e mettere a posto le idee. Oggi in campo era dura trovare spazi. Poi nel secondo tempo è stato un pochino già semplice. Il mister mi stimola tanto, mi dà tanti suggerimenti e mi aiuta molto. E anche oggi, che c’era un po’ di tensione, i compagni mi aiutano tantissimo. Papà Paolo? È sempre molto esigente con me ma è molto d’aiuto con i suoi consigli. Quando ho saputo che avrei ...

