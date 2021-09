Salernitana, vincere per credere nella salvezza (Di domenica 26 settembre 2021) di Marco De Martino SALERNO – vincere per credere nella salvezza. Con questo obiettivo la Salernitana scenderà in campo questo pomeriggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la sfida contro un Sassuolo assetato ugualmente di punti dopo ben tre battute d’arresto consecutive. I granata, dopo averne collezionato quattro nelle prime quattro giornate di serie A, hanno finalmente rotto il ghiaccio contro l’Hellas Verona all’Arechi. Un punto, il primo di questa stagione, strappato con le unghie agli scaligeri grazie ad una doppia rimonta che lascia ben sperare sotto il profilo psicologico. Gli errori ci sono stati come pure i progressi, sia sul piano tecnico che tattico, e l’auspicio è che possano essere confermati anche in Emilia. La defezione di Franck Ribery -prevedibile dopo i 45’ giocati con l’Atalanta ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 26 settembre 2021) di Marco De Martino SALERNO –per. Con questo obiettivo lascenderà in campo questo pomeriggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la sfida contro un Sassuolo assetato ugualmente di punti dopo ben tre battute d’arresto consecutive. I granata, dopo averne collezionato quattro nelle prime quattro giornate di serie A, hanno finalmente rotto il ghiaccio contro l’Hellas Verona all’Arechi. Un punto, il primo di questa stagione, strappato con le unghie agli scaligeri grazie ad una doppia rimonta che lascia ben sperare sotto il profilo psicologico. Gli errori ci sono stati come pure i progressi, sia sul piano tecnico che tattico, e l’auspicio è che possano essere confermati anche in Emilia. La defezione di Franck Ribery -prevedibile dopo i 45’ giocati con l’Atalanta ...

Advertising

TuttoSalerno : Salernitana, vincere per credere nella salvezza - infoitsport : Sassuolo, Dionisi: 'Non dobbiamo vincere, dobbiamo voler vincere. Occhio però alla Salernitana' - infoitsport : Dionisi (Sassuolo): “Partita da vincere ma Salernitana da non sottovalutare” - Wazza_CN : @xGioFCIM È il come a far pensare, per un calcio di rigore staremmo a parlare della grande inter bla bla bla. Tifos… - salernonotizie : Dionisi (Sassuolo): “Partita da vincere ma Salernitana da non sottovalutare” -