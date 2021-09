Ricordate il mitico Neil di Art Attack? Non tutti lo sanno: cosa fa oggi dopo l’incredibile successo (Di sabato 25 settembre 2021) È stato il mitico Neil di Art Attack, lo Ricordate? cosa fa oggi dopo l’incredibile successo riscontrato in seguito al programma: non tutti lo sanno! Dimenticarlo all’interno del programma ‘Art Attack’, è davvero impossibile. Autore di tutte le opere d’arte e di semplicissimi lavoretti, il mitico Neil è stato tra le colonne portanti dell’amatissima trasmissione L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 25 settembre 2021) È stato ildi Art, lofariscontrato in seguito al programma: nonlo! Dimenticarlo all’interno del programma ‘Art’, è davvero impossibile. Autore di tutte le opere d’arte e di semplicissimi lavoretti, ilè stato tra le colonne portanti dell’amatissima trasmissione L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

_MaryVio_ : RT @maratea23: Comunque in tutto ciò settimana prossima Pier imitera' il mitico @AchilleIDOL e sarà un meraviglioso show! #gregorelli.Ricor… - maratea23 : Comunque in tutto ciò settimana prossima Pier imitera' il mitico @AchilleIDOL e sarà un meraviglioso show!… - MattiaCiprian : Ma voi, ve lo ricordate il mitico #Biscardi ed il suo #Denghiu ? - JolandaBivona : RT @SignorErnesto: Lo studio é effettuato con il mitico controllo sintetico. Ovvero, non dimostra nulla ma IPOTIZZA in base ad assunzioni… - defra_andrea : RT @SignorErnesto: Lo studio é effettuato con il mitico controllo sintetico. Ovvero, non dimostra nulla ma IPOTIZZA in base ad assunzioni… -