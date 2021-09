Per il governo si prevedono tempi lunghi, è la prima preoccupazione europea (Di sabato 25 settembre 2021) Nessun commento ufficiale, evidentemente, prima del voto tedesco, da parte dei partner della Ue o delle istituzioni europee. Ma in tutte le capitali e a Bruxelles, il risultato delle elezioni nella prima economia europea è atteso con grande interesse e qualche apprensione. «Non sono inquieto sull’orientamento europeo del prossimo governo tedesco – rassicura il sottosegretario francese agli Affari europei, Clément Beaune – il bilancio europeo di Angela Merkel impegna i suoi successori, ci sarà l’ombra di Merkel» sul nuovo governo, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 25 settembre 2021) Nessun commento ufficiale, evidentemente,del voto tedesco, da parte dei partner della Ue o delle istituzioni europee. Ma in tutte le capitali e a Bruxelles, il risultato delle elezioni nellaeconomiaè atteso con grande interesse e qualche apprensione. «Non sono inquieto sull’orientamento europeo del prossimotedesco – rassicura il sottosegretario francese agli Affari europei, Clément Beaune – il bilancio europeo di Angela Merkel impegna i suoi successori, ci sarà l’ombra di Merkel» sul nuovo, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

borghi_claudio : Posso dire che i concetti espressi, la mimica, il sadismo malcelato di @renatobrunetta in questo video sono intolle… - CarloCalenda : L’accordo è chiaro. 5S a supporto di Gualtieri al ballottaggio e in Giunta. PD a supporto di Conte per portarlo in… - matteosalvinimi : VITTORIA della Lega. Per milioni di famiglie, per milioni di commercianti e imprenditori, nessun aumento di luce e… - Lukyluke311 : Le autorità del Mali si sono rivolte a una compagnia militare privata russa per ricevere assistenza nella lotta al… - Gianmar73041079 : RT @RadioGenova: Intervento epocale. Vicequestore di Roma contro governo Draghi: 'La disobbedienza civile è un dovere sacro quando lo Stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Per governo La Germania sceglie la nuova guida dopo l'era Merkel I Verdi rincorrono a distanza con il 16% dei consensi, i liberali dell'Fdp - che puntano a fare da ago della bilancia nelle trattative per il futuro governo - non vanno oltre il 10,5%.

Afghanistan, l'orrore dei talebani: cadaveri esposti impiccati. Il corpo appeso alla gru ... che è intervenuta per mettere in salvo un imprenditore e il figlio che erano stati rapiti. La ...dei talebani e responsabile dell'applicazione radicale della legge islamica nei cinque anni di governo ...

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37 | www.governo.it Governo Ruffini: nessuna vendita di Moncler, credo molto nell’azienda Il presidente e azionista di riferimento della società quotata ha escluso cessione di quote e anche la possibilità di nuove acquisizioni dopo Stone Island. L’imprenditore ottimista sull’Italia: può pr ...

Al voto in Germania, Merkel: "È in gioco la stabilità" AGI - “E' in gioco la stabilità della Germania”: così Angela Merkel sintetizza la sfida all'ultimo voto che deciderà domani il futuro politico della Repubblica federale. L'occasione è il comizio di Ar ...

I Verdi rincorrono a distanza con il 16% dei consensi, i liberali dell'Fdp - che puntano a fare da ago della bilancia nelle trattativeil futuro- non vanno oltre il 10,5%.... che è intervenutamettere in salvo un imprenditore e il figlio che erano stati rapiti. La ...dei talebani e responsabile dell'applicazione radicale della legge islamica nei cinque anni di...Il presidente e azionista di riferimento della società quotata ha escluso cessione di quote e anche la possibilità di nuove acquisizioni dopo Stone Island. L’imprenditore ottimista sull’Italia: può pr ...AGI - “E' in gioco la stabilità della Germania”: così Angela Merkel sintetizza la sfida all'ultimo voto che deciderà domani il futuro politico della Repubblica federale. L'occasione è il comizio di Ar ...